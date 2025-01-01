Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Roßkogelhütte", Innsbruck

"Roßkogelhütte", Innsbruck

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Roßkogelhütte", Innsbruck

45 Min.Ab 12

Bergfest am Roßkogel! Hier betreibt Gastgeberin Janine Neumayr mit ihrer Familie die "Roßkogelhütte". Geboten wird ein Ausblick von 1.778 m Höhe und ein vielfältiges Speisenangebot mit Klassikern aus Tirol. Janine will jedoch nicht nur mit gutem Essen punkten, sondern auch mit dem Team. Mikes Besuch in der Hütte sorgt bereits für viel Emotion und Tränen ..

