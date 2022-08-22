Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 22.08.2022: "Rosséo", Innsbruck
45 Min.Folge vom 22.08.2022Ab 12
Am zweiten Tag der Woche empfängt Jörg Tschoner mit seinem Restaurant "Rosséo" seine Gäste. Hier steht alles im Zeichen guter Weine und ausgiebiger Weihnachtsdeko. Das Konzept des Ladens: Eine Kombination aus Café-Bar und Restaurant mit mediterraner, italienischer und österreichischer Küche. Die Erwartungen seiner Mitstreiter sind auch am zweiten Tag hoch.
