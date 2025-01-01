Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Das Kofel", Innsbruck

Kabel Eins
"Das Kofel", Innsbruck

"Das Kofel", InnsbruckJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Das Kofel", Innsbruck

45 Min.Ab 12

Zum Finale geht es wieder hoch hinauf und per Gondelfahrt direkt zum Restaurant "Das Kofel". Das Bergpanorama ist hier schon mehr als nur ein schönes Schmankerl. Gastgeber Stefan Schlögl setzt alles daran, seine Gäste in festliche Stimmung zu versetzen, doch alle Kandidaten hoffen auf ihr eigenes kleines Weihnachtswunder.

