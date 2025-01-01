Zum Inhalt springenBarrierefrei
"Freistaat Eifel", Nettersheim

44 Min.Ab 12

Der letzte Tag, aber noch lange nicht geschlagen! Andreas Reck ist mit einer breiten Eifler Produktpalette bereit, alles zu geben. Etwas anderes als Regionales bekommt man auch nicht im "Freistaat Eifel" in Nettersheim. Eine innovative Idee oder freiwillige Selbstbeschränkung? Es ist das Ende der Woche und alle Gastronomen haben abgeliefert. Mike Süssers Bewertung liefert die entscheidenden Punkte.

