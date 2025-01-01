Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Il Rossini", Nürnberg
44 Min.Ab 12
Am zweiten Tag in Nürnberg lädt Raoul Visentin (54) in sein italienisches Traditionslokal "Il Rossini" ein. Überdurchschnittlich große Pizzen und eine ansprechende Auswahl an Weinsorten zählen zu den Alleinstellungsmerkmalen des Restaurants. Mit Herz und Charme lockt der ehemalige Quereinsteiger Raoul seit Jahren Stammgäste und auch Laufkundschaft an. Ob Mike Süsser und die anderen Gastronomen auch anbeißen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins