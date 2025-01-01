Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Pueblos", Nürnberg
45 Min.
Sombrero, Tequila und Churritos - zur Wochenmitte werden die vier neugierigen Gastronomen an die mexikanische Kultur herangeführt. Im "Pueblos" bringt Inhaber Andreas Thienel (54) mit Euphorie die preiswerten Köstlichkeiten aus Mittelamerika an den Tisch. Ob die gute Laune anhält, wenn Mike Süsser und die anderen Gastronomen sein Lokal gründlich unter die Lupe nehmen?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
