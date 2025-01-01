Zum Inhalt springenBarrierefrei
Im "Green Lion" hat man sich dem Zeitgeist angepasst: Corina Zaha (31) und Partnerin Christine Löhner (32) bieten in ihrem Lokal seit zwei Jahren Fitness-Food an! High Carb oder Low Carb dürfte den Ernährungsbewussten ein Begriff sein - und soll bundesweit neue Anhänger finden. Vielleicht ja sogar unter den Mitstreitern? Ob Profikoch Mike Süsser und die anderen vier das moderne Konzept verstehen?

