Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"GaStru Cuisine im Lindenhof", Bonn
44 Min.Ab 12
Im Bonner Stadtteil Kessenich tritt heute das GaStru an. Gabriel Strusch (43) führt sein Lokal nun schon seit 20 Jahren und bietet den Bonnern gute, deutsche Kost. Der Familienvater bringt 27 Jahre Kocherfahrung mit und lässt sich durch nichts und niemanden aus der Ruhe bringen. Der gebürtige Berliner ist selbstbewusst und sich sicher, dass er mit guter traditioneller Küche überzeugen wird.
