Willy lädt ein in die "Reinhard's Gezeiten"

Kabel EinsFolge vom 08.05.2018
Folge vom 08.05.2018: Willy lädt ein in die "Reinhard's Gezeiten"

44 Min.Folge vom 08.05.2018Ab 12

Am zweiten Tag befinden wir uns in Bremerhaven. Willy Reinhard Junior möchte mit seinem "Reinhard's Gezeiten" überzeugen. Direkt im Touristenviertel von Bremerhaven serviert der Entertainer Fisch und Fleisch - aber modern interpretiert. Doch bleibt das Essen die einzige Überraschung für die Gäste? Und wie wird es Profikoch Mike Süsser munden?

