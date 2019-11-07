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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Restaurant Rosarium", Regensburg

Kabel EinsFolge vom 07.11.2019
"Restaurant Rosarium", Regensburg

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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 07.11.2019: "Restaurant Rosarium", Regensburg

44 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

Inmitten eines Rosengartens am Dörnberg Park in Regensburg werden japanische und Crossover-Gerichte serviert. Im "Restaurant Rosarium" bietet der Weltenbummler und Gastgeber Georg Schröppel (39) seine kulinarischen Highlights an, welche er bei seinen Auslandsaufenthalten und in der Sternegastronomie selbst kreiert hat. Die Erwartungen sind hoch, und Promikoch Mike Süsser gilt es auch zu überzeugen.

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