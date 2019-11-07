Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 07.11.2019: "Jools", Hamburg
44 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12
"Mein Lokal, Dein Lokal" ist wieder in der wunderschönen Hansestadt Hamburg. Die Gastronomen starten diese Woche im Hamburger Stadtteil Ottensen in dem charmanten Café und Restaurant "Jools". Gastgeber Nils Hendrik Use (27) hat das Lokal zusammen mit seiner Partnerin Johanna Krause eröffnet. Der Chef der Küche will vor allem mit Kreationen vom Ei seine Mitstreiter und Mike Süsser überzeugen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen