Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Jools", Hamburg

Kabel EinsFolge vom 07.11.2019
"Jools", Hamburg

"Jools", HamburgJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 07.11.2019: "Jools", Hamburg

44 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

"Mein Lokal, Dein Lokal" ist wieder in der wunderschönen Hansestadt Hamburg. Die Gastronomen starten diese Woche im Hamburger Stadtteil Ottensen in dem charmanten Café und Restaurant "Jools". Gastgeber Nils Hendrik Use (27) hat das Lokal zusammen mit seiner Partnerin Johanna Krause eröffnet. Der Chef der Küche will vor allem mit Kreationen vom Ei seine Mitstreiter und Mike Süsser überzeugen.

Alle verfügbaren Folgen