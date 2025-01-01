Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Papaye", Hamburg
44 Min.Ab 12
Am zweiten Tag geht's weiter in den Hamburger Stadtteil Dulsberg. Authentisch und afrikanisch - das ist das Restaurant "Papaye". Hier empfängt Gastgeber Emmanuel Kwadwo Frimpong (31) Mike Süsser und die anderen Gastronomen. Heute steht der Inhaber und Koch auf dem Prüfstand, besonders der gegrillte Fisch ist berühmt in Hamburg.
