Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 07.09.2020: "Der Grischäfer", Kassel
44 Min.Folge vom 07.09.2020Ab 12
In der neuen Woche geht es nach Kassel und Umgebung. Im Land der Brüder Grimm ist Fernsehkoch Mike Süsser gespannt, welche spannenden Geschichten ihn erwarten. Die erste erzählt Gastgeber Rainer Holzhauer (53) mit seinem Restaurant "Der Grischäfer" in Bad Emstal. Rainer ist eine bekannte Größe in der Umgebung und flößt seinen Mitstreitern eine gesunde Portion Ehrfurcht ein. Die Erwartungen sind hoch, der Fall noch tiefer - wie wird die Geschichte vom "Grischäfer" ausgehen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 12-15, Season 15-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 14-15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen