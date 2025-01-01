"Rinklin Weidengarten", Ahnatal-WeimarJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Rinklin Weidengarten", Ahnatal-Weimar
44 Min.Ab 12
Wo andere ihre Blumentöpfe kaufen, führt Christine Rinklin (54) ein Restaurant in Ahnatal-Weimar. In einem früheren Gartenmarkt hat sie zusammen mit ihrem Mann das "Rinklin Weidengarten" eröffnet. Die außergewöhnliche Location aus Glas soll den "Wow"-Effekt bringen und so die regional-mediterrane Küche zum Sieg führen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins