Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Oelder Brauhaus", Oelde
44 Min.Ab 12
Den Wochenstart der Ostwestfalen-Lippe Woche bestreitet Andre Milewski (36) mit seinem Restaurant "Oelder Brauhaus". Der gelernte Koch arbeitet seit seinem 15. Lebensjahr in der Gastronomie. In seinem Restaurant möchte er die Gäste mit seiner jungen und innovativen Cross-Over Küche begeistern - besonders der thailändische Einfluss kommt auf seiner Speisekarte durch. Ob das bei seinen Mitstreitern und Promikoch Mike Süsser ankommt?
