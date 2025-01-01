Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Oase Domburg", Domburg / Holland
45 Min.Ab 12
Wo andere gerne Urlaub machen, legt Jaco Duvekot (53) den frischen Hummer auf's Tablett. Das Strandrestaurant "Oase Domburg" könnte nicht näher am Wasser liegen, ohne dass die Gäste nasse Füße bekommen. Bedeutet Traumstrand aber auch gleichzeitig Traummenü? Mike Süsser und die Kollegen testen, was der Laden hergibt.
