Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Artistanbul 2", Köln
44 Min.Ab 12
Im "Artistanbul 2" kommt die deutsch-türkische Kultur zusammen. Gastgeber Serhat Cokgezen (34) hat sein zweites Lokal im Dezember 2017 zentral in der Kölner Innenstadt, direkt gegenüber vom Römerbrunnen eröffnet. Die Wände sind mit türkischen Klatschblättern, Magazinfotos, Porträts und Plakaten tapeziert. Damit möchte er auf die große und bunte Filmgeschichte Istanbuls aufmerksam machen. Mit genauso viel Liebe zum Detail wird auch in der Küche gearbeitet ...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins