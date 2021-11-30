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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Landgasthof Rebstock", Ottenhöfen

Kabel EinsFolge vom 30.11.2021
"Landgasthof Rebstock", Ottenhöfen

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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 30.11.2021: "Landgasthof Rebstock", Ottenhöfen

44 Min.Folge vom 30.11.2021Ab 12

Am Fuße der Weinberge liegt der "Landgasthof Rebstock". Hier in Ottenhöfen hat Inhaber Michael Höfer alles im Griff - das hofft er jedenfalls, denn die Konkurrenz in der Schwarzwald-Woche ist groß. Seine Kollegen und Mike Süsser will er mit einem Mix aus gutbürgerlicher Küche und internationalen Gerichten überzeugen. Ein stimmiges Konzept für diesen Standort?

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