"Landgasthof Rebstock", OttenhöfenJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 30.11.2021: "Landgasthof Rebstock", Ottenhöfen
44 Min.Folge vom 30.11.2021Ab 12
Am Fuße der Weinberge liegt der "Landgasthof Rebstock". Hier in Ottenhöfen hat Inhaber Michael Höfer alles im Griff - das hofft er jedenfalls, denn die Konkurrenz in der Schwarzwald-Woche ist groß. Seine Kollegen und Mike Süsser will er mit einem Mix aus gutbürgerlicher Küche und internationalen Gerichten überzeugen. Ein stimmiges Konzept für diesen Standort?
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen