Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Kabel Eins
44 Min.Ab 12

In Bad Bertrich begrüßt Gastgeber Christoph Kälker die Runde. In seinem Hotelgebäude aus der wilhelminischen Kaiserzeit verbirgt sich das "Schnitzelhaus Welfenstube". Deftig und fleischig wird hier gespeist - und am liebsten Schnitzel in den verschiedensten Varianten. Christoph will in seinem Laden mit regionalen Produkten und herzlichem Service punkten.

