Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Fundament", Mannheim
44 Min.Ab 6
Kai Wienand (31) lädt heute seine Kollegen zu sich ins "Fundament". Am Ufer des Neckars hat der Mannheimer sein Restaurant eigenhändig aufgebaut und zum Erfolg geführt. Nun hofft der Alleskönner, die Erwartungen von Mike Süsser mit seiner gehobenen Küche zu übertreffen. Bewahrt der junge Koch trotz der hohen Anforderungen einen kühlen Kopf?
