Kochleidenschaft und Emotionen in der "Schartner Alm"Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 18.12.2019: Kochleidenschaft und Emotionen in der "Schartner Alm"
44 Min.Folge vom 18.12.2019Ab 6
Bergfest in den Dolomiten: Geschäftsführerin Nicole Ramoser erfüllte sich und ihrer Familie ihren Lebenstraum, die "Schartner Alm" in Ritten. Hier verbindet sie Camping mit edlem Fine Dining und ist bekennende Perfektionistin. Ob diese ungewöhnliche Kombination gepaart mit ihrer Detailverliebtheit bei Mike und den vier Kollegen den richtigen Nerv treffen wird?
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-15, Season 15-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 14-15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen