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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Kurzurlaub machen in der "La Bodega"

Kabel EinsFolge vom 26.11.2019
Kurzurlaub machen in der "La Bodega"

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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 26.11.2019: Kurzurlaub machen in der "La Bodega"

45 Min.Folge vom 26.11.2019Ab 6

Viva Thüringer Wald! Am zweiten Tag der Wettkampfwoche geht es zu Sascha Triebs in die "La Bodega" in der Fahner Mühle. Kann ein Quereinsteiger authentisch spanisch kochen? Profikoch Mike Süsser und vier weitere Gastronomen werden den charismatischen Sascha und sein Lokal auf Herz und Nieren prüfen.

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