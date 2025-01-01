Kreative, hessische Küche im "Goldenen Bock"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
44 Min.Ab 6
Zum Wochenstart begrüßt Marell Steinborn (40) Profikoch Mike Süsser und seine Kollegen in der malerischen Hanauer Altstadt. Hier möchte Marell im "Goldenen Bock" mit seinem Charme als guter Gastgeber und kreativer, hessischer Küche punkten. Ob er damit den Sieg einfährt?
