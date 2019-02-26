Grillerlebnis im "Ah-Un Japanese Yakiniku".Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 26.02.2019: Grillerlebnis im "Ah-Un Japanese Yakiniku".
44 Min.Folge vom 26.02.2019Ab 6
Stichwort "Japanisches BBQ". Im "Ah-Un Japanese Yakiniku" bietet Shu Kanemaki (35) ein hochklassiges Grillerlebnis. Auserlesene Fleischstücke werden direkt am Tisch zubereitet. Shu möchte zeigen, dass japanisch Essen eben nicht nur "Sushi" bedeutet.
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen