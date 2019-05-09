„Nana – Lieblingsbar“, HeidelbergJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 09.05.2019: „Nana – Lieblingsbar“, Heidelberg
44 Min.Folge vom 09.05.2019Ab 6
Anna Hofmanns (30) "Nana" befindet sich in der traumhaften Altstadt Heidelbergs. Enge Gassen, Kneipen und Kultur lassen das Herz von Mike Süsser und den anderen Gastronomen bestimmt höherschlagen. Kann das Küken der Runde mit ihrem besonderen Konzept überzeugen?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins