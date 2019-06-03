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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

„Hafenrestaurant Grömitz“, Grömitz

Kabel EinsFolge vom 03.06.2019
„Hafenrestaurant Grömitz“, Grömitz

„Hafenrestaurant Grömitz“, GrömitzJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 03.06.2019: „Hafenrestaurant Grömitz“, Grömitz

44 Min.Folge vom 03.06.2019Ab 6

In dieser Woche geht's für unseren Profi Mike Süsser an die schöne Ostseeküste. Den Auftakt bestreitet Koch Tim Bornewasser (30) im "Hafenrestaurant Grömitz". In seinem Familienbetrieb steht klassische regionale Küche auf dem Programm. Tim ist heiß auf den Sieg und will richtig abräumen!

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