Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 23.01.2019: Alles Avocado im "Netzer"
44 Min.Folge vom 23.01.2019Ab 6
Urban, stylisch und kreativ kommt das Stuttgarter "Netzer" daher. In der Mitte der Woche dreht sich alles um die grüne Trendfrucht Avocado und moderne Crossover-Küche. Quereinsteiger Carlo Spanu (42) hat sich mit einem galanten Mix aus Bar, Restaurant und Café einen Traum erfüllt und bezeichnet sich selbst als Perfektionisten und Macher. Wird ihm sein Kampfgeist heute wirklich helfen, seine Mitstreiter und obendrein unseren Spitzenkoch vom Hocker zu hauen?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins