Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Finale mit Soul Food im "SEE.STERN - Restaurant & Lounge"

Kabel EinsFolge vom 03.07.2026
Joyn+
Finale mit Soul Food im "SEE.STERN - Restaurant & Lounge"

Finale mit Soul Food im "SEE.STERN - Restaurant & Lounge"Jetzt ohne Werbung streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 03.07.2026: Finale mit Soul Food im "SEE.STERN - Restaurant & Lounge"

45 Min.Folge vom 03.07.2026Ab 6

Das große Finale findet in Reifnitz im Restaurant "See.Stern" statt. In traumhafter Lage und mit eigenem Bootsanleger überzeugt das Restaurant schon bereits mit seinem Ambiente. Die Küche ist Soul Food mit Alpe-Adria-Flair und überrascht seine Gäste mit vielen kreativen Gerichten auf den Tellern. Kann Gastgeber Stefan seine Mitstreiter verzaubern? Am Ende vergibt der Profikoch seine Punkte. Wer holt sich den Wochensieg am schönen Wörthersee?

Alle verfügbaren Folgen