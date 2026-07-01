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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Überzeugt die österreichische Küche im "Bistro SEENSUCHT" am Wörthersee?

Kabel EinsFolge vom 01.07.2026
Überzeugt die österreichische Küche im "Bistro SEENSUCHT" am Wörthersee?

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Folge vom 01.07.2026: Überzeugt die österreichische Küche im "Bistro SEENSUCHT" am Wörthersee?

44 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 6

Bergfest im Kärntner Land am Wörthersee in Sekirn. Klaus, Gastronom und Sommelier, empfängt seine Mitstreiter in seinem Restaurant "Bistro Seensucht". Dies liegt direkt am Ufer des Wörthersees mit einer wunderbaren Aussicht. Klaus möchte mit seiner regionalen österreichischen Küche überzeugen. Wird er damit Erfolg haben?

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