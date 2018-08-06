Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 06.08.2018: "Der Grischäfer", Kassel
44 Min.Folge vom 06.08.2018Ab 6
In der neuen Woche geht es nach Kassel und Umgebung. Im Land der Brüder Grimm ist Fernsehkoch Mike Süsser gespannt, welche spannenden Geschichten ihn erwarten. Die erste erzählt Gastgeber Rainer Holzhauer (53) mit seinem Restaurant "Der Grischäfer" in Bad Emstal. Rainer ist eine bekannte Größe in der Umgebung und flößt seinen Mitstreitern eine gesunde Portion Ehrfurcht ein. Die Erwartungen sind hoch, der Fall noch tiefer - wie wird die Geschichte vom "Grischäfer" ausgehen? Bildrechte: Kabel Eins/iStockphoto.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins