Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 10.10.2018: 1880 Alte Brauerei, Gera
44 Min.Folge vom 10.10.2018Ab 6
Zur Wochenmitte geht es noch einmal nach Gera in die Event-Location "1880 Alte Brauerei". Das dazugehörige Restaurant bietet eine internationale frische Küche an. Gastgeber Stefan Sander (52) will jedoch nicht nur mit leckerem Essen punkten: Vom Eiswürfel bis zum Tee-Aufguss werden auch die Getränke bei Stefan zum echten Erlebnis. Bildrechte: Kabel Eins/iStockphoto.
