Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"San Daniele", Königswiesen
44 Min.Ab 12
Pizzeria, Eisdiele und Vinothek in einem. Das "San Daniele" stellt sich mit drei Konzepten der Konkurrenz. Den Laden in der Wohnsiedlung Königswiesen führt Inhaberin Thea Nurtsch (56). Bei den fangfrischen Fischen in den Auslagen sollen die Mitstreiter anbeißen. Wen hat sie am Ende am Haken, und wie findet Koch Mike Süsser das italienische Konzept der Deutschen?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins