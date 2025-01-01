Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Restaurant Rosarium", Regensburg
44 Min.Ab 12
Inmitten eines Rosengartens am Dörnberg Park in Regensburg werden japanische und Crossover-Gerichte serviert. Im "Restaurant Rosarium" bietet der Weltenbummler und Gastgeber Georg Schröppel (39) seine kulinarischen Highlights an, welche er bei seinen Auslandsaufenthalten und in der Sternegastronomie selbst kreiert hat. Die Erwartungen sind hoch, und Promikoch Mike Süsser gilt es auch zu überzeugen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins