Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Gagga", Hamburg
44 Min.Ab 12
Heute geht's für Mike Süsser und die anderen nach Schenefeld, welche zur Metropolregion Hamburg gehört. Gastgeber Nico Rainer Schmolke (34) ist Betriebswirt im "Gagga". In seiner Sportsbar gibt es Lieblingsgerichte wie bei Mama, aber auch Überregionales aus dem Elsaß. Wie viel "Gagga" darf es sein, oder wird es Nicos Mitstreitern am Ende zu bunt?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
