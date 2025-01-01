Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Restaurant Vierwasser", Fürstenfeldbruck

Kabel Eins
"Restaurant Vierwasser", Fürstenfeldbruck

Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Restaurant Vierwasser", Fürstenfeldbruck

44 Min.Ab 12

Diese Woche treten fünf Gastronomen in München und Umgebung gegeneinander an. Erster Halt ist in Fürstenfeldbruck. Peter Hollweck lädt in das "Restaurant Vierwasser" ein. Dort will er nicht nur mit seiner besonderen Lage direkt an der Amper, sondern auch mit seiner leidenschaftlichen Küche überzeugen. Frische Produkte und modernes Kochen sind sein Erfolgsrezept.

