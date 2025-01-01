Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Bolena Restaurant & Weinbar", Wien
Das "Bolena Restaurant & Weinbar" im achten Bezirk ist eine Mischung aus Bistro und Weinlokal. Inhaber Dominik Bolena (28) will nicht nur mit seinem Essen, sondern auch mit seinen Weinen überzeugen. Die Liebe zum Detail und Kreativität ist bei der Restauranteinrichtung und auf den Tellern zu spüren. Neue Kreationen sollen den "Wow-Effekt" bringen. Ob er alle zum Staunen bringen kann?
