Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Restaurant Schloss Morsbroich", Köln
44 Min.Ab 12
Zum großen Finale geht es ins Restaurant von Schloss Morsbroich nach Leverkusen. Mit Blick auf Parkanlage und Brunnen, bietet der gebürtige Österreicher Heimo Förster (53) ein wechselndes, saisonales Angebot der mediterranen und österreichischen Küche. Als letzter in der Runde gibt Heimo nochmal Gas, um nicht als Schlusslicht der Woche zu enden. Auch Mike Süsser vergibt endlich seine finalen Punkte.
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
