"Schänke Hellenthal", Hellenthal

44 Min.

Das Camping-Zelt aufzuschlagen bedeutet häufig auch Abstriche beim Essen zu machen. Nicht so in der "Schänke Hellenthal" von Isabelle Lebeau. Sie führt ein Restaurant mitten auf einem Campingplatz an der belgischen Grenze. Isabelle bricht mit den Erwartungen ihrer Gäste und setzt auf den Überraschungsmoment.

