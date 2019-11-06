Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Nektar", München

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"Nektar", München

Folge vom 06.11.2019: "Nektar", München

48 Min.
Ab 6

München hat einiges zu bieten - das beweist auch das "Nektar" in Haidhausen. Die beeindruckende Location wird von den Schwestern Anina und Anouschka vertreten, auch als Stereo Sisters bekannt. Die kreativen Gastgeberinnen sind die künstlerische Seele des "Nektar" und verzaubern nicht nur mit gehobener Küche, sondern auch mit kreativem Entertainment! Ob das Programm allerdings stört oder eher zehn Punkte wert ist, entscheidet die Konkurrenz. Rechte: kabel eins

