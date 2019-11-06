Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Lehel", München

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Lehel", München

"Lehel", MünchenJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Lehel", München

48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Die Woche in München endet im schicken Szenerestaurant "Lehel" im Stadtteil Altstadt-Lehel. Der heutige Gastgeber ist der smarte Alexander Lutz. In seinem Laden trifft sich nicht selten das Who's who der Münchner It-Gesellschaft, gönnt sich ein oder gleich zwei Cocktails oder lässt an den Wochenenden ordentlich die Champagner-Korken knallen. Kann der 47-Jährige seine Kollegen trotz negativem Schicki-Micki-Image verblüffen? Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen