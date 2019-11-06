Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Dicke Wirtin", Berlin

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Dicke Wirtin", Berlin

"Dicke Wirtin", BerlinJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Dicke Wirtin", Berlin

49 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Am vierten Tag des Restaurant-Battles in Berlin, kehren die Profis bei Karsten vom Lokal "Dicke Wirtin" ein. Mit seiner uneitlen und herzlichen Art schafft er es, dass sich seine Gäste wie zu Hause fühlen. Typisch Berliner Küche, gespickt mit saisonalen Angeboten, und natürlich die Eintöpfe, welche die "Dicke Wirtin" einst so bekannt machten, finden sich im Speisenangebot - für den kleinen Hunger oder für den ordentlichen Kohldampf. Ob das Gesamtkonzept die Konkurrenz überzeugt? Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen