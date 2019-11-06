Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
48 Min.
Folge vom 06.11.2019
Ab 6

Hamburgs verrücktestes Restaurant begeistert Groß und Klein: Im "Schwerelos" im alten Palmspeicher werden Getränke und Speisen über einen Touchscreen am Tisch bestellt. Der heutige Gastgeber Dennis Lebel leitet das Achterbahnrestaurant in Hamburg-Harburg, in dem am Tag oft hunderte Essen gekocht werden. Bei der Zubereitung des "gehobenen Fast Foods" ist die Verarbeitung von Tiefkühlprodukten an der Tagesordnung. Ob die Konkurrenz die Erlebnisgastronomie zu schätzen weiß? Rechte: kabel eins

