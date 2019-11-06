"Wirtshaus am Rosengarten", MünchenJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Wirtshaus am Rosengarten", München
Folge vom 06.11.2019
Am dritten Gastro-Gipfel-Tag in München präsentiert der redselige Gerhard Rieder der Konkurrenz sein "Wirtshaus am Rosengarten". Ein einziger Blick auf die Speisekarte genügt, um zu erkennen, dass es sich um ein typisch bayrisch-südtiroler Gasthaus handelt. Gerhard ist ein Münchner, wie er im Buche steht. Dazu gelingt es der Frohnatur, mit seinem Humor und seiner Schlagfertigkeit (fast) jeden in seinen Bann zu ziehen. Doch ob das für den Sieg reicht? Rechte: kabel eins
