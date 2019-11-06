Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Wirtshaus am Rosengarten", München

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"Wirtshaus am Rosengarten", München

Folge vom 06.11.2019: "Wirtshaus am Rosengarten", München

48 Min.
Folge vom 06.11.2019
Ab 6

Am dritten Gastro-Gipfel-Tag in München präsentiert der redselige Gerhard Rieder der Konkurrenz sein "Wirtshaus am Rosengarten". Ein einziger Blick auf die Speisekarte genügt, um zu erkennen, dass es sich um ein typisch bayrisch-südtiroler Gasthaus handelt. Gerhard ist ein Münchner, wie er im Buche steht. Dazu gelingt es der Frohnatur, mit seinem Humor und seiner Schlagfertigkeit (fast) jeden in seinen Bann zu ziehen. Doch ob das für den Sieg reicht? Rechte: kabel eins

