Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Spezlwirtschaft", München

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Spezlwirtschaft", München

"Spezlwirtschaft", MünchenJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Spezlwirtschaft", München

48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Am vierten Tag des Restaurant-Battles in München, kehren die Profis bei dem 28-jährigen Phillip von der "Spezlwirtschaft" ein. Der jüngste in der Runde war anfangs etwas zurückhaltend in der kritischen Gastro-Runde, aber bekanntlich sind stille Wasser tief. Neben dem Lokal leiten Phillip und seine "Spezln" noch einen gut laufenden Hip-Hop-Club und organisieren verschiedene Partys - und das sogar international! Was werden die Profis bei dem jungen Gastgeber zu bemängeln haben? Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen