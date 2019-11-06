Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Fischermanns", Köln
48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die Woche endet im schicken Szenerestaurant "Fischermanns" in der Kölner Innenstadt. Gern tummelt sich hier die Kölner TV-Prominenz bei Champagner und Austern. Den größten Teil der Karte nehmen die exzellenten Weine ein, die Auswahl an Speisen ist klein, fein und hochwertig. Doch bevor es zum ersehnten Finale kommt, muss Robert erst einmal bei der Konkurrenz Punkte sammeln. Wer wird 5.000 Euro und eine Kabel Eins Auszeichnung gewinnen? Rechte: kabel eins
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
