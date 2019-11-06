Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 06.11.2019

Am dritten Gastro-Gipfel-Tag in Berlin wird Rene Brembach der Konkurrenz sein mexikanisches Restaurant "Tipica" in Berlin-Mitte präsentieren. Rene verbrachte einen Urlaub in Mexiko, verliebte sich in die Küche und entschied sich, seinen Beruf als Unternehmensberater an den Nagel zu hängen und Gastronom zu werden. Jetzt ist er Chefkoch und muss sich vor den vier Gastro-Profis behaupten! Kann er als Quereinsteiger punkten? Rechte: kabel eins

