Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 29.01.2016: "Excalibur", Hannover
45 Min.Folge vom 29.01.2016Ab 6
"Seid gegrüßt und tretet ein in die Hallen des 'Excalibur' zu Hannover!" Am Finaltag bietet Werner Eggert (60) seinen Gästen ein Restauranterlebnis der besonderen Art: Wie im dunklen Mittelalter wird hier ohne Besteck und bei Kerzenlicht diniert. Mit deftiger Hausmannskost, selbstgebackenem Brot und Wurst aus eigener Herstellung will Werner am letzten Tag das Restaurant-Battle für sich entscheiden.
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
