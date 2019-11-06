Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Fachwerk", Bochum

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Fachwerk", Bochum

"Fachwerk", BochumJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Fachwerk", Bochum

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

An Tag zwei bei "Mein Lokal, Dein Lokal" zeigt das Restaurant "Fachwerk" aus Hattingen den Gastronomen, wie man westfälische Köstlichkeiten neu interpretieren kann. Gastgeber Semi Hassine (37) will mit seinem Fachwerkhaus und seinen Kochkünsten überzeugen. Wer am Ende um Nachschlag bittet, sehen Sie in einer neuen Folge von "Mein Lokal, Dein Lokal". Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen