Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 25.01.2016: "Chimú", Hannover
45 Min.Folge vom 25.01.2016Ab 6
Diese Woche eröffnet das "Chimú" den Wettstreit bei "Mein Lokal, Dein Lokal" in Hannover. Jaime Guzmán (64) will seine Gäste mit südamerikanischen Tapas- und Grillspezialitäten von seinem Konzept überzeugen. Als alter Hase im Geschäft kredenzt er außerdem peruanische Cocktailspezialitäten wie den Pisco Sour. Ob Tapas und Cocktails den anderen Gastronomen zehn Punkte entlocken werden?
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
