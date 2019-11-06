Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
Am zweiten Tag der "Mein Lokal, Dein Lokal"-Wochenserie in Stuttgart geht es tief unter die Erde. In einem der ältesten Sandstein-Gewölbekeller der Stadt wollen Philipp (34) und Pascal (28) ihrer Konkurrenz zeigen, wo bei ihnen der Kochlöffel hängt. In ihrem Restaurant "Le Pastis" leben sie ihr persönliches Motto "Essen gehört zu den wichtigsten Dingen des Lebens" aus. Ob ihre edlen Weine und feine französische Küche auch bei den anderen Gastronomen ankommt? Rechte: kabel eins

